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Zeytinburnu'nda 12 katlı binada çıkan yangına müdahale ediliyor

Zeytinburnu'nda, 12 katlı binadaki bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Mikail Bıyıklı, Abdülkerim Güzel  | 22.10.2024 - Güncelleme : 22.10.2024
Zeytinburnu'nda 12 katlı binada çıkan yangına müdahale ediliyor

İstanbul

Maltepe Mahallesi Çifte Havuzlar Caddesi'nde bulunan binanın 6. katında, elektrik malzemeleri üreten bir iş yerinden henüz bilinmeyen nedenle alevler yükseldi.

İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin, içerisinde plastik malzemelerin de bulunduğu iş yerindeki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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