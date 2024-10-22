Zeytinburnu'nda 12 katlı binada çıkan yangına müdahale ediliyor
Zeytinburnu'nda, 12 katlı binadaki bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
İstanbul
Maltepe Mahallesi Çifte Havuzlar Caddesi'nde bulunan binanın 6. katında, elektrik malzemeleri üreten bir iş yerinden henüz bilinmeyen nedenle alevler yükseldi.
İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiyenin, içerisinde plastik malzemelerin de bulunduğu iş yerindeki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.