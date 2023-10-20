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Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekat bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisizleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekat bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 20.10.2023 - Güncelleme : 20.10.2023
Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekat bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisizleştirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mehmetçiğin, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonları devam ediyor.

Bu kapsamda, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekat bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, amaçlarına ulaşamadan ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.

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Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekat bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisizleştirildi
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