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Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Harekatı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 10.01.2024 - Güncelleme : 10.01.2024
Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenlik ortamını bozmak isteyen PKK/YPG'li teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam ediyoruz. Kahraman komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.

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