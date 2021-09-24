Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesinin hız kesmeden devam ettiği vurgulandı.
Açıklamada, komandoların Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği belirtilerek, "Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.