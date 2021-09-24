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Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Barış Gündoğan   | 24.09.2021
Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesinin hız kesmeden devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, komandoların Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği belirtilerek, "Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadesine yer verildi.

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