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Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı bölgesinde, saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Ali Kemal Akan   | 18.02.2022
Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımızın Zeytin Dalı bölgesindeki başarılı operasyonları devam ediyor. Güvenlik ve huzur ortamını bozmak için saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.



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