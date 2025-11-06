Dolar
Gündem

Zeray Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 11 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı

Adana'da 56 kişinin hayatını kaybettiği Zeray Apartmanı'nın bir blokunun 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılmasına ilişkin davada esasa ilişkin mütalaa açıklandı.

Abdulkerim S. B. Topaloğlu  | 06.11.2025 - Güncelleme : 06.11.2025
Zeray Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 11 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı

Adana

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık binayı inşa eden kooperatifin kurucularından ve ikinci başkanı Ali Şevik, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Tutuksuz sanıklar inşaat mühendisi Mustafa Çampınarı ve 9 eski kamu görevlisi ile avukatlar da duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, toplanan deliller ve Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden gelen bilirkişi raporu dikkate alınarak, 11 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanıklardan Şevik, savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Önceki celselerde de vurguladığım gibi ben müteahhit değilim, sadece kooperatif başkanlığı yaptım. Kaçma şüphem yoktur. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar da binanın yıkılmasında kusurlarının olmadığını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Müştekileri ve avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, esas hakkında mütalaaya karşı savunma hazırlanması için taraflara süre verilmesine ve sanıkların mevcut halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Dava süreci

Adana'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Zeray Apartmanı'nın bir blokunda 56 kişi hayatını kaybetmiş, apartmanı inşa eden kooperatifin kurucularından Ali Şevik 16 Şubat 2023'te tutuklanmıştı. Fenni mesul inşaat mühendisi Mustafa Çampınarı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Öte yandan Zeray Apartmanı B Blok'un yıkılmasıyla ilgili dönemin Seyhan Belediyesi İmar Müdürleri Alim Erdoğan, Fevzi Fikret Ünal ve Sevda Örün ile eski belediye çalışanı inşaat mühendisi Hüseyin Özü, büro personeli Abdullah Sancar, mimar Ayça Katlav, elektrik mühendisi Halil Yılmaz, makine mühendisi Ali Can Altınkılıç, iskan komisyonu üyesi Mustafa Can Eren hakkında açılan dava, ana dosyayla birleştirilmişti.

