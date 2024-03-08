Dolar
31.93
Euro
34.92
Altın
2,176.36
ETH/USDT
3,921.00
BTC/USDT
68,568.00
BIST 100
9,155.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısına katılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Balıkesir Sakarya Mahallesi Meydanı’nda halka hitap ediyor.
logo
Gündem

Zelenskiy, İstanbul'da Ukrayna donanması korvetlerinin inşa edildiği tersaneyi ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İstanbul'da Ukrayna donanması için Ada sınıfı "Ivan Mazepa" korvetinin inşa edildiği tersaneyi ziyaret etti.

Gökhan Çeliker, Muhammet Tarhan  | 08.03.2024 - Güncelleme : 08.03.2024
Zelenskiy, İstanbul'da Ukrayna donanması korvetlerinin inşa edildiği tersaneyi ziyaret etti

İstanbul

Zelenskiy, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Türkiye'de, İstanbul'da Ukrayna donanması için inşa edilen korvetlerin olduğu tersaneyi ziyaret ettiğini duyurdu.

Paylaşımda, "Ivan Mazepa korvetinin hazırlık durumunu ve teçhizatını inceledim ve Ukrayna Deniz Kuvvetleri personeliyle görüştüm. Kendilerine hizmetleri için teşekkür ettim. Ülkemizi güçlendiriyoruz." ifadelerini kullanan Zelenskiy, Ada sınıfı ikinci korvetin inşasını da denetlediğini ve korvete "Hetman Ivan Vyhovskyi" adını verdiğini kaydetti.

Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tüm Türk ve Ukraynalı savunma şirketlerine, "ortaklıkları, barışı yakınlaştırmaları ve bunu kalıcı yapmak için birlikte çalışmaları" için teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hablemitoğlu suikastı davası 16 Temmuz'a ertelendi
Fatih'te tramvayın çarptığı motosikletli hastaneye kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Yumaklı'nın Bartın'da katıldığı seçim irtibat bürosu açılışına telefonla bağlandı
Zelenskiy, İstanbul'da Ukrayna donanması korvetlerinin inşa edildiği tersaneyi ziyaret etti
Batman’da 100 çift için toplu nikah töreni düzenlendi

Benzer haberler

Zelenskiy, İstanbul'da Ukrayna donanması korvetlerinin inşa edildiği tersaneyi ziyaret etti

Zelenskiy, İstanbul'da Ukrayna donanması korvetlerinin inşa edildiği tersaneyi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Zelenskiy: Avrupa ve Avrupa-Atlantik topluluklarının bir parçası olmayı hak ediyoruz

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet