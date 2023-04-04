Zagreb Büyükelçisi Kıran, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Grlic Radman'ı iftarda ağırladı
Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman ve ülkedeki bazı diplomatik temsilcilerle iftarda bir araya geldi.
Zagreb
Kıran'ın ev sahipliğinde başkent Zagreb'deki büyükelçilik rezidansındaki iftar programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Grlic Radman, burada yaptığı konuşmada, büyükelçiye daveti için teşekkür ederek, "Ramazan ayında paylaşma ve birlik olma ruhunu hissetmek için bu tarz etkinlikleri takdir ediyoruz. Hangi dine inanırsak inanalım, ramazan ayının derin anlamını anlıyoruz." dedi.
Kıran da Hırvatistan'ın farklı dinlerin bir arada yaşadığı bir ülke olduğunu belirterek, ülkede yaklaşık 50 bin Müslüman'ın ikamet ettiği bilgisini paylaştı.
Bu yıl 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle buruk bir ramazan geçirdiklerini ifade eden Kıran, Hırvatistan'ın deprem bölgesine arama kurtarma ekibi gönderdiğini ve aynı zamanda 5 milyon avro değerinde insani yardım ulaştırdığını anımsattı.
İftara katılan Gordan Grlic Radman ve 40'tan fazla diplomat, Türk mutfağından farklı lezzetleri tatma imkanı buldu.
Kıran, dün akşam da Müslüman, Hristiyan ve Yahudi din insanlarıyla iftar yemeğinde bir araya gelmişti.