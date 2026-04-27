Yüzyılın Konut Projesi'nde İstanbul'da 100 bin konutun hak sahipleri belirlendi İstanbul'da kura çekim işlemlerinin tamamlanmasıyla 81 ilde 500 bin sosyal konut için yürütülen kura süreci sona erdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Ekim 2025'te açıkladığı "Ev Sahibi Türkiye" sloganlı Yüzyılın Konut Projesi ile Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi için harekete geçildi.

Bakanlık koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği proje için başvurular 10 Kasım 2025'te başladı. 1 milyon 72 bin 660'ı İstanbul'dan olmak üzere Türkiye genelinde toplam 5 milyon 242 bin kişinin başvurusu geçerli kabul edildi.

Kura takvimi ise 29 Aralık 2025'te Adıyaman'da başladı. İl il noter huzurunda çekilen kuralar sonucu ev sahibi olacak vatandaşlar belirlendi.

İstanbul'da da 3 gün süren kura çekimi sonucunda 100 bin hak sahibi belirlendi. Bugün İstanbul kurasının sona ermesiyle projenin kura takvimi tamamlanmış oldu.

Böylece 29 Aralık 2025-27 Nisan 2026 arasında 81 ilde 506 bin 499 hak sahibi belirlenmiş oldu.

İstanbul'da kura sonucu belirlenen hak sahiplerinin listesi noter onayının ardından TOKİ'nin resmi web sitesi "https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/istanbul" adresinde yayımlanacak.

Vatandaşlar kura sonuçlarını e-Devlet üzerinden TOKİ/ Konut Projeleri Kura Sonuç ve Proje Durum Sorgulama sekmesinden de öğrenebilecek.

"Evlerimizi en kısa sürede teslim edeceğiz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'da kura çekimi işlemlerinin tamamlandığını, noter onayının ardından listenin TOKİ'nin sitesinde yayımlanacağını aktardı.

Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk aşamanın tamamlandığını belirten Kurum, şunları kaydetti:

"İstanbul'da 100 bin yuvamızın kuralarını çektik, sahiplerini belirledik. Noter onayı sonrası kesin listeleri toki.gov.tr'den öğrenebilirsiniz. Böylece İstanbul ile birlikte 81 ilimizde tüm kura süreçlerini tamamlamış olduk. Şimdi hızla temelleri atacak, evlerimizi en kısa sürede teslim edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 500 bin ailemizi daha ev sahibi yapacağız."

"100 bin konuta ek 15 bin kiralık konut"

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek.

En az 2 milyon kişi afetlere dirençli, güvenli ve modern konutlara kavuşacak. Proje kapsamında 2 ayrı büyüklükte 2 artı 1'ler ve 1 artı 1 konutlar yüzde 10 peşin, 240 ay vade imkanıyla satışa sunulacak.

Evlerin yüzde 40'ını oluşturan 200 bin adedi 80 metrekarelik 2 artı 1, yüzde 30'u olan 150 bin adedi 65 metrekarelik 2 artı 1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1 artı 1 konutlardan oluşacak.

Taksitler, İstanbul'da 7 bin 313 liradan, Anadolu illerinde ise 6 bin 750 liradan başlayacak.

Projeyle hem dar gelirli vatandaşlar ev sahibi olacak hem konut-kira fiyatları dengelenecek hem de 300 sektörün çarkları hızlanacak. Mahalle kültürünü korumak için 500 bin konutun yanı sıra 500 mahalle konağı, 500 anaokulu, 500 cami de inşa edilecek.

Öte yandan İstanbul'da yapılacak 100 bin konuta ek 15 bin kiralık konut da hayata geçirilecek. Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan belirlenen kriterlere uygun dar gelirli vatandaşlar faydalanabilecek. Evler 3 yıl süre ile kiralanacak. Kiralanan konutların yönetimi, bakımı ve denetimi sağlanacak.