Yüzüne kimyasal madde atılan Sultan S, sanığın 18 yılla cezalandırılması sonrası kadınlara seslendi
Sultan S, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız bir konuşmasında 'Takım elbise ve kravat, indirim gerekçesi olmayacak.' demişti. Nitekim öyle de oldu." dedi.
Ankara
Yüzüne kimyasal madde atarak kendisini yaralayan eski erkek arkadaşı 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Sultan S, yüzündeki izi ömür boyu taşıyacağını, belki bunun travmasını aynaya her baktığında yeniden yaşayacağını ama verdiği hukuk mücadelesi sonucunda aldığı sonucun bir nebze de olsa acılarının dinmesine vesile olacağını söyledi.
Eski erkek arkadaşının attığı kimyasal madde nedeniyle yaralanan ve yüzünde kalıcı izler oluşan Sultan S, sanığın "canavarca hisle yaralama" ve "silahla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlarından 18 yıl hapisle cezalandırıldığı önceki günkü duruşmanın ardından yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.
Sultan S, olayın üzerinden 6 aydan fazla zaman geçmesine rağmen yaşadıklarının etkisinden kurtulamadığını söyledi.
Yüzündeki yara izleri kalıcı olduğu için aynaya her baktığında acılarının yinelendiğini belirten Sultan S, "Yüzümdeki yara gibi acılarım da korkularım da geçmedi. Anne ve babam benimle konuşurken ağlamamak için her seferinde yere bakıyorlar. 10 yıl sonra biri yüzümdeki izi sorduğunda yere bakıp susacağım." dedi.
Alışverişe tek başına çıkamadığını, yanında biri olmasına rağmen yürürken sürekli panik halde olduğunu anlatan Sultan S, bütün çabasına rağmen bu ruh halini üzerinden atamadığını ifade etti.
Başına gelenlerden dolayı utanması gereken kişinin kendisi olmadığını dile getiren Sultan S, "Evet, utanması gereken ben değilim, o ve onun gibi zihniyetler. Bana attığı tehdit mesajlarında 'Seni vuracağım, zaten çok ceza almam.' diyerek ülkemizdeki adalet sistemiyle adeta dalga geçiyordu. Beni alıkoyduğu gün 'Annemi son bir kez daha göreyim' diye yalvardım." şeklinde konuştu.
Yaşadığı bunalımlara rağmen hukuk mücadelesinden vazgeçmediğini anlatan Sultan S, yüzündeki kalıcı izlere neden olan sanığa verilen 18 yıl hapis cezasıyla adalete güveninin pekiştiğini söyledi.
Karar duruşmasında bile sanığın kendisini ölümle tehdit ettiğini dile getiren Sultan S, şöyle devam etti:
"Kendisi yine aynı zorbalıkla savunma yaptı. Herkesin gözü önünde 'Buradan çıkınca seni öldüreceğim.' dedi. Buna rağmen mahkeme salonuna girerken adaletin yerini bulacağına inanıyordum. Sayın Cumhurbaşkanı'mız bir konuşmasında 'Takım elbise ve kravat, indirim gerekçesi olmayacak.' demişti. Nitekim öyle de oldu. 40. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi, cezada indirim uygulamadı. Her zaman yanımda olan ailem başta olmak üzere kolluk kuvvetlerine, hakim ve savcıya, ayrıca bütün gücüyle beni savunan avukatlarıma teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bütün kadınlara seslenmek istiyorum: Kendilerine yönelik şiddete karşı asla sessiz kalmasınlar, adaletin yerini bulacağından emin olsunlar. Yüzümdeki izi ömür boyu taşıyacağım, belki bunun travmasını aynaya her baktığımda yeniden yaşayacağım ama vermiş olduğum hukuk mücadelesi sonucunda aldığım sonuç bir nebze de olsa acılarımın dinmesine vesile olacaktır."
"Emsal teşkil edecek"
Mağdurun avukatı Deniz Can Aydın, müvekkilinin yüzündeki izlerin kalıcı olduğuna dair Adli Tıp Kurumu raporunun dava dosyasında yer aldığını söyledi.
Sultan S'nin bu şekilde yaralanmasının "canavarca hisle" gerçekleştirildiğine dair Yargıtayın ilgili ceza dairesinin kararını dava dosyasına sunduklarını belirten Aydın, "Mahkeme hakimince de yüze kimyasal madde atılarak yaralamanın canavarca hisle olduğunun değerlendirilmesi oldukça önemli. Bu durum, caydırıcılık konusunda etkili olacağı gibi kadına şiddet davalarında da önemli bir emsal teşkil edecektir." değerlendirmesinde bulundu.
Avukat Yiğit Murat Onurhan da mahkemenin caydırıcı nitelikte bir karar verdiğini ifade ederek, "İstediğimiz neticeyi elde ettik. Şiddetin normalleşerek yaygınlaşmaması için yargı kararlarının her zaman caydırıcı nitelikte olması gerektiğini düşünüyoruz. Olayda hiçbir takdiri indirim unsuru uygulanmaması da ayrı bir önem arz etmektedir." dedi.
Yolunu kesip yüzüne kimyasal attı
Mamak ilçesinde yaşayan Sultan S, şiddet nedeniyle ayrıldığı erkek arkadaşı Soner Bolat'ın bir araya gelme isteğine olumsuz cevap vermiş, bunun üzerine Bolat, 5 Ocak'ta iş yerine gitmek için evinden ayrılan kadını, yolunu kesip belindeki ruhsatsız silahı göstererek tehdit etmişti. Bolat, silah zoruyla yakınlardaki çocuk parkına götürdüğü Sultan S'nin yüzüne kimyasal madde atmıştı.
Yüzünün belirli bölgelerinde ikinci derece yanık ve lekeler oluşan mağdurun şikayeti üzerine Bolat tutuklanmıştı.
Önceki gün Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık Bolat, "canavarca hisle yaralama" suçundan 6 yıl, "silahla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçundan ise 12 yıl hapisle cezalandırıldı.
Hakkında takdiri indirim uygulanmayan sanığın tutukluluğunun devamı kararlaştırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.