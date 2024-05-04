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Yusufeli'ndeki 685 metrelik viyadüğün haziranda açılması planlanıyor

Artvin'de, 90 kilometrelik Yusufeli-Artvin kara yolunu 16 kilometre kısaltacak Yusufeli Merkez Viyadüğü'nün haziranın ilk haftasında ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Yusuf Okur  | 04.05.2024 - Güncelleme : 04.05.2024
Yusufeli'ndeki 685 metrelik viyadüğün haziranda açılması planlanıyor Fotoğraf: Yener Dedeoğlu/ AA

Artvin

Valilik yetkililerinden alınan bilgiye göre, Yusufeli Barajı ve HES nedeniyle değişen kara yolu ağı kapsamında inşa edilen özel tasarım Yusufeli Merkez Viyadüğü'nün yüzde 99,5'i tamamlandı.

Temelden 275 metre yüksekliğiyle kemer baraj sınıfında Türkiye'nin birinci, dünyanın 5'inci en yüksek barajı olan Yusufeli'nin faaliyete alınmasıyla su altında kalan ilçe merkezinin taşındığı yeni yerleşim yerine ulaşımı 16 kilometre kısaltacak viyadükte çalışmalar sürüyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünce bölgede inşa edilen Şilenkar, Baraj ve Tekkale viyadükleriyle birlikte 4 özel tasarım köprüden biri olan viyadükte bağlantılar tamamlandı. Ekipler, aydınlatma ve asfaltlama gibi üstyapı çalışmalarına devam ediyor.

Üst tabliyesi çelik konstrüksiyon olan, itme sürme yöntemiyle inşa edilen 685 metrelik Yusufeli Merkez Viyadüğü'nün haziranın ilk haftasında ulaşıma açılması planlanıyor.

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