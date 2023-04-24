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Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 119 metre oldu

Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanarak 22 Kasım 2022'de su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) su yüksekliğinin 119,06 metreye ulaştığı bildirildi.

Yusuf Okur  | 24.04.2023 - Güncelleme : 24.04.2023
Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 119 metre oldu

Artvin

DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Yusufeli Barajı'ndaki su tutma işleminin kontrollü devam ettiği belirtildi.

Barajda, 24 Nisan itibarıyla su seviyesinin 622,56 kotunda, su yüksekliğinin 119,06 metre, depolanan su miktarının ise 328,03 milyon metreküpe ulaştığı aktarılan açıklamada, temelden 275 metre gövde yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı konumundaki Yusufeli Barajı ve HES'in yıllık enerji üretim kapasitesinin 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olduğu kaydedildi.


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