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Yusufeli Barajı ve HES'i salı günü açılıyor

Yükseklik bakımından Türkiye'de birinci, dünyada 5'inci sırada yer alan baraj, yıllık ortalama 1,9 milyar kilovatsaatlik elektrik üretimiyle ekonomiye 5 milyar liralık katkıda bulunacak.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 19.11.2022
Yusufeli Barajı ve HES'i salı günü açılıyor

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin katılımıyla 22 Kasım'da hizmete açılacak Yusufeli Barajı, Türkiye ekonomisine katkısı ve sağlayacağı faydaların yanında devasa gövdesi ve yüksekliğiyle birçok rekorun da sahibi olacak.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santralı (HES), Bakanlığa bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, Artvin'in 70 kilometre güneybatısında, Türkiye'nin en hızlı akan ırmağı Çoruh Nehri üzerinde inşa edildi.

Orta Çoruh Havzası'nda inşa edilen en büyük baraj olan dev tesisin yapımına 2012'de başlandı. Talvegden 220, temelden ise 275 metre yüksekliğe sahip barajın gövdesi, 100 katlı bir gökdelen yüksekliğine sahip bulunuyor. Eyfel Kulesi'nden 25 metre kısa olan baraj, devasa gövdesiyle yükseklik bakımından Türkiye'de birinci, dünyada 5'inci sırada yer alıyor.

Barajın gövdesi, düşey ve yatay düzlemde kavisli şekilde tasarlandı. Bu çift eğrilikli tasarım sayesinde barajın arkasındaki milyonlarca metreküplük suyun basıncı yamaçlara aktarılıyor ve gövdenin mukavemeti artırılıyor. Bu tasarım aynı zamanda devasa gövdeye zarif bir görünüm de kazandırıyor.

Ekonomiye yılda 5 milyar liralık katkı

Dev gövdenin arkasında depolanan suyun potansiyel enerjisi, Türkiye'nin HES potansiyelinin yaklaşık yüzde 2'si olan yıllık ortalama 1 milyar 888 milyon kilovatsaatlik elektrik enerjisine dönüştürülecek. Yusufeli Barajı, 558 megavat kurulu gücüyle ülke ekonomisine yıllık 5 milyar lira katkı sağlayacak.

Yusufeli Barajı, mansabında bulunan barajların hidroelektrik enerji üretimini de artıracak. Böylelikle HES vasıtasıyla Antalya'nın bir yılda harcadığı elektrik miktarı kadar elektrik üretimi yapılabilecek.

Baraj, 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olarak inşa edildi. Yusufeli Barajı mansabındaki Artvin, Deriner, Borçka ve Muratlı barajlarına regüle edilmiş su bırakacağı için bu barajların enerji üretim miktarlarına da önemli oranda katkı sağlayacak.

6 bine yakın ağaç taşındı

Yusufeli Barajı'nın gövdesinde, Artvin'den Edirne'ye kadar 13 metrelik platform genişliğinde yol yapılabilecek 4 milyon metreküp beton kullanıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından, baraj inşası nedeniyle su altında kalacak alanlardan 5 bin 844 adet zeytin, dut, ceviz ve nar gibi boylu meyve ağacı, ağaç nakli metoduyla bulunduğu yerden alınarak Yusufeli ilçesinin kurulduğu yeni yerleşim yerindeki 300 dönümlük alana taşındı.

Ayrıca bölgeye 76 bin 788 adet ağaç ve fidan dikildi. Erozyona karşı da 480 dönüm alanda yürütülen taş kordon teras, galvanizli kafes tel teras ve örme çit teras çalışmaları bu yıl tamamlanacak.

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