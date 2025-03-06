Yurt içi ve dışından katılımla "Erzurum Kış Saha Tatbikatı" yapıldı
İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca yurt içi ve dışından katılımla "Erzurum Kış Saha Tatbikatı" düzenlendi.
Erzurum
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" seçilen ve "Avrupa Kış Sporları Başkenti" ilan edilen Erzurum'un ev sahipliği yaptığı tatbikat, Konaklı Kayak Merkezi'nde kışın meydana gelebilecek farklı olaylarla ilgili hazırlanan senaryolar üzerinde gerçekleştirildi.
Tatbikatta, 9 AFAD İl Müdürlüğünün yanı sıra jandarma, sağlık, belediye ve diğer kamu kurum ile kuruluşların arama kurtarma ekiplerinden 833 personel, 161 araç, 4 helikopter, 1 İHA, 8 dron ve 2 K9 dedektör köpek timi görev aldı.
EİT delegasyonu ile üye ülkelerinden İran, Pakistan, Afganistan ve Kırgızistan temsilcilerinin katıldığı tatbikatta, gözlemci olarak katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilcileri ise saha operasyonlarında da görev aldı.
Tatbikatta, yaşanabilecek her tür ve ölçekte afet ile acil durumlara etkin müdahale için EİT'e üye ülkeler arasında tecrübe ve deneyim paylaşımı yapıldı.
Çığ ya da kar altında kalan kişilerin arama köpeği, tespit cihazları ve sonda kullanarak aranması, medikal kurtarma, tıbbi yardım uygulamaları, iletişim hatlarının onarımı ve teknik altyapının iyileştirilmesi, teleferikten kurtarma, hava araçları ile keşif ve kurtarma, tahliye, yolların açılması gibi konular üzerinden senaryolar gerçekleştirildi.
Teleferikte mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı
Tatbikatta ayrıca teleferikte mahsur kalanların kurtarılması için sıra dışı bir yöntem kullanıldı. Daha önce ekiplerin telesiyej sistemine tırmanış yaparak gerçekleştirdiği kurtarma çalışması, bu kez havadan yapıldı. Helikopterden sarkıtılan çelik halatla teleferikteki dar alanda mahsur kalanların kurtarılması sağlandı.
AFAD envanterine giren insansız hava aracı BAHA da tatbikatta görev aldı ve gözlem yaptığı görüntüleri koordinasyon merkezine iletti.
Tatbikatı, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, EİT Koordinatörü Muharrem Çığlık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ve kurum müdürleri takip etti.
AFAD Başkanı Pehlivan: "Güzel ve başarılı bir tatbikat oldu"
Pehlivan, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Erzurum'daki Konaklı Kayak Merkezi'nde düzenlenen tatbikat sonrası gazetecilere, yaklaşık 2 bin 500 rakımda kış saha tatbikatı gerçekleştirdiklerini söyledi.
Tatbikatı icra eden bütün ekipleri tebrik eden Pehlivan, "Güzel ve başarılı bir tatbikat oldu. Malumunuz, dünya ve ülkemiz çeşitli afetlere maruz kalıyor. Coğrafi ve meteorolojik şartlardaki değişkenlikler çeşitli afet türlerinin ortaya çıkmasına neden oluyor. Ülkemiz de afetlerin dünya üzerindeki yoğun yaşandığı ülkelerden birisi ve bölgeden bölgeye, illerden illere çeşitli, değişik afet türlerini yaşıyoruz." diye konuştu.
"Personel ve ekiplerin reflekslerinin ölçülmesini arzu ediyoruz"
Pehlivan, afet türlerine yönelik hazırlıklar yapılması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Bu hazırlıkları ülkemiz genelinde İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığımız koordine ve organize ediyor. AFAD Başkanlığı olarak bir görevimiz, afetlere hazırlıklı olunmasını sağlamak, bu konuda ilgili kurum kuruluşları koordine etmek. Risk azaltma planları çerçevesinde bu çalışmaları yapıyoruz ve zaman zaman da bugün olduğu gibi bütün bu planların tatbik edilmesini ve o plan dahilinde görevli sorumlu kurum kuruluş personel ve ekiplerin reflekslerinin ölçülmesini arzu ediyoruz. Bugün tam da yaptığımız bu oldu ve çok geniş katılımlı bir tatbikat gerçekleştirdik."
Pehlivan, Erzurum'un iklimi nedeniyle yoğun kar aldığına işaret ederek, "Dolayısıyla kar yağışının yoğun olduğu zamanlarda çığ düşme riski oluşuyor, yolların kapanması, buzlanma, elektrik ve iletişim hatlarının kesilmesi gibi olumsuzluklar yaşanabiliyor. Bugünkü tatbikat senaryosu içerisinde, işte bu kış şartlarının, kar yağışının yoğun olduğu ilde bir afet, bir çığ düşmesi gerçekleştiğinde neler yapılması gerektiğini uygulamalı şekilde görün istedik." ifadelerini kullandı.
Fotoğraf: Muhammet Mutaf/AA
Tatbikatta çığ altında kalanların kurtarılması, telesiyejde kalanların kurtarılması, tıbbi müdahale, tahliye edilme organizasyonları yapıldığını anlatan Pehlivan, tatbikatı il merkezi ile 7 ilçede de değişik şekilde uyguladıklarını söyledi.
"Afetlere hazırlıklı olmak durumunda ve zorundayız"
Pehlivan, Türkiye'nin de üyesi ve kurucusu olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) bünyesinde tatbikatı yaptıklarını anlatarak,"Şunu da biliyoruz ki dünyanın ve ülkemizin de gerçeği, afetler yaşanıyor. Biz afetlere hazırlıklı olmak durumunda ve zorundayız. Bu kapsamda bu tatbikatların çok büyük faydası olduğunu biliyor, görüyor, inanıyoruz." diye konuştu.
Yıl içinde bu ve benzeri tatbikatları AFAD Başkanlığı olarak koordine ettiklerini ifade eden Pehlivan, "Bütün ekiplerimizi A'dan Z'ye tebrik ediyorum. Aşama aşama hiçbir aksaklık olmadan gerçekten gerçeği aratmayacak bir tatbikat gerçekleştirdiler. Bu çalışmamızın, bu tatbikatımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Özellikle afetlere hazırlık konusunda hem bilinç oluşturulması hem de tecrübe birikimi anlamında faydalı neticeler getirmesini diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
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