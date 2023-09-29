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Yurt genelinde yağışlar etkisini sürdürecek

Yurdun büyük bölümünde hafta sonu yağışlı havanın etkisini sürdüreceği bildirildi.

Esra Ağaçyetiştiren  | 29.09.2023 - Güncelleme : 29.09.2023
Yurt genelinde yağışlar etkisini sürdürecek Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

Ankara

Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, AA muhabirine, Meteoroloji Genel Müdürlüğünde, yurt genelinde görülecek hava sıcaklıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özdemirci, "Hafta sonu itibarıyla cumartesi günü için de Edirne, Doğu Anadolu'nun güney kesimleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi dışında ülke genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek." dedi.

Yağışların kuvvetli olacağı bölgelerden İstanbul dahil olmak üzere Marmara'nın doğusunda, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey batısı, İç Ege ve Isparta çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağını belirten Özdemirci, vatandaşları yağışlara karşı uyardı.

"Pazar günü yağışlar yer yer kuvvetli olacak"

Özdemirci, pazar günü de Marmara'nın batısı ile Şanlıurfa dışında, ülke genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini belirterek Marmara Bölgesi'nin doğusu, Karadeniz Bölgesi'nin geneli, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde ise pazar günü yağışların yer yer kuvvetli olacağını söyledi.

"Mevsim normallerinin altına düşecek"

Pazartesi günü için ülkenin büyük bölümünde yağışların devam edeceğini aktaran Özdemirci, gelecek haftanın ortasına kadar yağışların süreceğini ifade etti.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyrettiğini söyleyen Özdemirci, sıcaklıkların gelecek hafta pazar gününden itibaren yağışla birlikte ülkenin iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin altına düşeceğini belirtti. Özdemirci, özellikle kuvvetli yağış alan bölgelerde sel, su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.

Üç büyük il için hava tahmini

Özdemirci, İstanbul, Ankara ve İzmir'e ilişkin ise şu tahmini yaptı:

"İstanbul genelinde önümüzdeki üç gün boyunca kuvvetli yağışlarla beraber sel, su baskını riski her zaman var.

Ankara'da cumartesi günü için sağanak, gök gürültülü sağanak yağışlı, öğle saatlerinden sonra kuvvetli yağış var. Pazar günü de yine kuvvetli sağanak yağış beklentimiz var.

İzmir'de, cumartesi, pazar günü yağışlı ama kuvvetli yağış beklenmiyor. Yine gök gürültülü sağanak şeklinde hafta sonu yağışlı geçecek. İzmir'de sel beklentimiz yok."

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