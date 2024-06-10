Dolar
32.40
Euro
34.84
Altın
2,311.71
ETH/USDT
3,688.90
BTC/USDT
69,870.00
BIST 100
9,997.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerine çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, "Yurdumuz yarından itibaren sırt dediğimiz yapının etkisine girecek. Bu nedenle önümüzdeki hafta sonuna kadar az bulutlu, açık ve sıcak bir havaya sahip olacağız." dedi.

Fatma Sevinç Çetin  | 10.06.2024 - Güncelleme : 10.06.2024
Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerine çıkacak

Ankara

Ülke genelinde yarından itibaren etkisini gösterecek sıcaklıklar, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece, diğer bölgelerde ise 4 ila 8 derece üzerine çıkacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, AA muhabirine, bu hafta yurt genelinde etkisini gösterecek sıcaklıklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçen haftadan itibaren etkili olan yağışlı havanın yarın Doğu Anadolu Bölgesinde görüldükten sonra yurdu terk edeceğini ve yerini sıcak havaya bırakacağını bildiren Şahbaz, "Yurdumuz yarından itibaren sırt dediğimiz yapının etkisine girecek. Bu nedenle önümüzdeki hafta sonuna kadar az bulutlu, açık ve sıcak bir havaya sahip olacağız." diye konuştu.

Sıcaklıkların, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyrettiğini belirten Şahbaz, "Yarından itibaren hızlı bir artışla Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerine çıkmasını bekliyoruz. Sıcaklıklar, yurdun geri kalanında ise mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkacak ve hafta sonuna kadar bu şekilde devam etmesini bekliyoruz." bilgisini verdi.

Hafta sonunun ardından yurdun yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceğini aktaran Şahbaz, yağışla batı bölgelerinden başlayarak sıcaklıkların mevsim normallerine düşeceğini söyledi.

Şahbaz, bu hafta görülecek sıcaklıkların "Afrika sıcaklıkları" olarak nitelendirilen sıcaklıklardan olmadığını ifade etti.

3 büyükşehirde hava durumu

Ankara, İstanbul ve İzmir'de 3 gün boyunca yağış görülmeyeceğini dile getiren Şahbaz, Ankara'da yarından itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin 8-9 derece üzerine çıkacağını belirtti.

İstanbul'da yarın havanın 32 derece, çarşamba ve perşembe günü de 34 derece olacağını bildiren Şahbaz, sıcaklıkların mevsim normallerinin 9-10 derece üzerine çıkacağını ve sıcaklıkların bazı bölgelerde daha da artabileceğini söyledi.

Şahbaz, sıcaklıkların İzmir'de de yarın 38, çarşamba ve perşembe günü 40 dereceye kadar çıkacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gaziantep'te fıstık ve zeytin bahçelerinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Şanlıurfa'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki çocuk yaralandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev ile görüştü
Uşak'taki mezuniyet töreninde üniversite birincisinden Filistin'e destek çağrısı
Pamukkale'de orman yangını çıktı

Benzer haberler

Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerine çıkacak

Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerine çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü: Sıcaklıklar ülke genelinde daha da artacak

Yurdun kuzeydoğu kesimleri, İç Anadolu ve Marmara'nın güneyi için gök gürültülü sağanak uyarısı

Hava sıcaklıkları cuma gününe kadar etkisini sürdürecek

Hava sıcaklıkları cuma gününe kadar etkisini sürdürecek
Yurdun bazı kesimlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor

Yurdun bazı kesimlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor
Meteorolojiden Adana için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojiden Adana için kuvvetli sağanak uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet