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Yurt dışında kullanılan oylar Türkiye'ye getirilmeye başlandı

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oyların bir bölümü Türkiye'ye getirildi.

Kenan Irtak  | 10.05.2023 - Güncelleme : 10.05.2023
Yurt dışında kullanılan oylar Türkiye'ye getirilmeye başlandı Fotoğraf: Kenan Irtak/AA

İstanbul

Yurt dışı temsilciliklerdeki oy kullanma işlemi 9 Mayıs'ta tamamlandı. Kullanılan oyların bulunduğu çuvallar, sandık ve seçim görevlilerinin gözetiminde mühürlendikten sonra kurye ve siyasi parti temsilciler eşliğinde Türk Hava Yollarının (THY) tarifeli uçaklarıyla İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Oy torbaları 7 kilitle açılabilen çelik kapılı bir odada muhafaza altına alındı

Uçaktan alınan oyların bulunduğu mühürlü çuvallar, yetkililer tarafından apronda bekleyen araca konuldu.

Oylar, görevliler nezaretinde havalimanındaki yurt dışı seçim bölgesi başkanlığına götürüldü. Yurt dışından getirilen oy torbaları, görevli hakim nezaretinde İstanbul Havalimanı'nda 7 kilitle açılabilen çelik kapılı bir odada muhafaza altına alındı.

Ayrıca yetkililere ve parti temsilcilerine imzalı tutanak verildi.

Oyların içinde bulunduğu torbalar daha sonra Arnavutköy 4. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu tarafından Ankara'da bulunan Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştırılacak.

Oyların bulunduğu çuvallar gün içinde İstanbul'a gelmeye devam edecek.

Yurt dışında kullanılan oyların bulunduğu mühürlü çuvalların geri kalanının yarın saat 14.30 civarında İstanbul Havalimanı'na getirileceği öğrenildi.

Yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemi 9 Mayıs'ta sona ermişti. Gümrük kapılarında ise oy verme işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

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