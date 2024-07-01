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Yurdun kuzeyindeki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı

Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Fatma Sevinç Çetin  | 01.07.2024 - Güncelleme : 01.07.2024
Yurdun kuzeyindeki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün ve yarın genellikle öğle ve akşam saatlerinde Erzurum, Kars, Ardahan ve Artvin'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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