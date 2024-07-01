Yurdun kuzeyindeki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı
Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün ve yarın genellikle öğle ve akşam saatlerinde Erzurum, Kars, Ardahan ve Artvin'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.