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Yurdun kuzeydoğu kesimlerinde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor

Yurdun kuzeydoğu kesimleri için yarın kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Alper Şaşmaz  | 07.07.2024 - Güncelleme : 07.07.2024
Yurdun kuzeydoğu kesimlerinde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Bayburt, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan, Van'ın güney ve doğusu ile Bingöl ve Muş'un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

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