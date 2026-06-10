Yurdun kuzeydoğu kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı

Ayşe Karaosmanoğlu
10 Haziran 2026•Güncelleme: 10 Haziran 2026
Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Batı Karadeniz'in iç kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerine kadar görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların, Kastamonu ve Çankırı çevreleri ile Bolu'nun doğu, Karabük'ün güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.