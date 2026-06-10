Yurdun kuzeydoğu kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde görülecek yağışların, Gümüşhane ve Ardahan çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç, Kars'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.