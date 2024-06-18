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Yurdun kuzeydoğu kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Yurdun kuzeydoğu kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Neriman Senanur Torun  | 18.06.2024 - Güncelleme : 18.06.2024
Yurdun kuzeydoğu kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ardahan çevreleri, Erzurum ve Kars'ın kuzey kesimleri ile Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanağın, bu akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.



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