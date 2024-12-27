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Gündem

Yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor

Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Kübra Ağaçyetiştiren  | 27.12.2024 - Güncelleme : 27.12.2024
Yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de görülecek kuvvetli yağışların, yarın sabah ilk saatlerden itibaren Balıkesir çevreleri, Çanakkale'nin güney ve doğusu, İzmir ve Manisa'nın kuzeyi ile Kütahya'nın batısında kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Bu nedenle sel, su baskını, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.

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