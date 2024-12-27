Yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor
Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de görülecek kuvvetli yağışların, yarın sabah ilk saatlerden itibaren Balıkesir çevreleri, Çanakkale'nin güney ve doğusu, İzmir ve Manisa'nın kuzeyi ile Kütahya'nın batısında kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Bu nedenle sel, su baskını, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.