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Yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri için kuvvetli rüzgar ve kuvvetli fırtına uyarısında bulunuldu.

Oğuzhan Sarı  | 20.11.2024 - Güncelleme : 20.11.2024
Yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, rüzgar bugün akşam saatlerinden itibaren Marmara ve Ege'de, yarın İç Anadolu ve Karadeniz'de genellikle güney ve güneybatı yönlerden, Marmara'nın kuzeyi ile Batı Karadeniz kıyılarında öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esecek.

Yarın, Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in yükseklerinde ise yer yer kuvvetli fırtına bekleniyor.

Çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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