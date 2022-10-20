Dolar
18.60
Euro
18.20
Altın
1,635.71
ETH/USDT
1,294.70
BTC/USDT
19,208.00
BIST 100
3,922.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul’da Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen Çevre Forumu’nda konuşuyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul’da Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen Çevre Forumu’nda konuşuyor
logo
Gündem

Yurdun iç ve doğu kesimlerine zirai don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın ve hafta sonu İç Anadolu, İç Ege, Göller Yöresi, Doğu Anadolu ile Marmara Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde hafif zirai don uyarısında bulundu.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 20.10.2022
Yurdun iç ve doğu kesimlerine zirai don uyarısı

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın ve hafta sonu hava sıcaklıklarının düştüğü sabah ve gece saatlerinde, İç Anadolu, İç Ege, Göller Yöresi, Doğu Anadolu ile Marmara Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde hafif zirai don bekleniyor.

Zirai don riskinden dolayı başta tarımsal faaliyetler ile bahçe tarımı yapan üreticiler ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiği uyarısında bulunuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Soylu: Şu ana kadar 529 bin Suriyeli kardeşimiz geri döndü
MSB: Silahlı Kuvvetlerimiz, uluslararası hukuk ve anlaşmalarca yasaklanmış mühimmat kullanmamaktadır
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Çevre dostu politikalar uygulayacağız
Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi ziyaretçilerini ağırlamak için gün sayıyor
Yurdun iç ve doğu kesimlerine zirai don uyarısı

Benzer haberler

Yurdun iç ve doğu kesimlerine zirai don uyarısı

Yurdun iç ve doğu kesimlerine zirai don uyarısı

Tarım yılında yağışlar bir önceki döneme göre yüzde 18 arttı

Eylülde sıcaklık en yüksek Cizre'de en düşük Erzurum'da kaydedildi

Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet