Yurdun farklı bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor
Yurdun çeşitli bölgelerinde etkili olan kar yağışı şehirleri beyaza bürüyor.
Ankara
Yozgat'da 2 gün önce başlayıp halen aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışından dolayı il merkezindeki cadde, sokak, çatı ve araçlar beyaza büründü.
Belediye ekipleri, cadde, sokak ve kaldırımlarda karla mücadele çalışması yürüttü.
İşe gitmek isteyen vatandaşlar kar altında kalan araçlarını temizledi.
Çapanoğlu Büyük Cami esnafı da yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinleri yemledi.
Kar yağışıyla güzel görüntülerin oluştuğu kentte, bazı vatandaşlar fotoğraf çektirdi.
Vatandaşlardan Duran Özer, uzun süredir bekledikleri kar yağışının iki gündür sürmesinden memnun olduklarını belirtti.
Van
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 27 mahalle ile 54 mezra yoluna ulaşım sağlanamıyor.
Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Hakkari
İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, karla mücadele ekipleri, dünden bu yana kar nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 168 yerleşim yerinden 137'sinin yolunu açtı.
Bazı güzergahlarda yol genişletme çalışması yürüten ekipler, kapalı 31 köy ve mezra yolunu açmak için çalışmalarına devam ediyor.
Çarşı merkezindeki cadde ve sokaklar ile mahalle yollarında kar temizliği yapan ekipler, soğuk havanın etkisiyle buzlanma oluşan noktalarda da tuzlama yapıyor.
Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu Yüksekova ilçesinde de ekipler, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Muş
Muş'ta İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar ve tipi nedeniyle 75 köy yolunun kapandığını bildirdi.
Karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Yentür, "Yolu kapalı olan köylerdeki hastalarımıza ulaşmak ve yollarda mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarmak için yoğun çaba harcıyoruz. Kapalı köy yollarını da kısa sürede ulaşıma açacağız." dedi.
Kar ve soğuk havanın yaşamı olumsuz etkilediği kentte, vatandaşlar araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.
Bitlis
Bitlis'te kar yağışı nedeniyle 23 köye ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkisini gösteren kar nedeniyle 23 yerleşim yerinin yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.
Kurtkan, kapalı yolların kısa sürede ulaşıma açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
Yağış nedeniyle beyaza bürünen kentte soğuk hava etkili oluyor.
Kars
Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar etrafı beyaza bürüdü. Karla kaplanan il merkezine bağlı köyler, dronla görüntülendi.
Sarıkamış ilçesinde ise kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı.
Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önündeki karları temizledi, belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması başlattı.
Vatandaşlardan Celal Gök, iki gündür kar yağışının etkili olduğunu belirterek, "Kara ihtiyaç vardı. Kayak merkezi için kar olmadı mı turizm olmuyor." dedi.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri de Kars-Erzurum güzergahında kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.
Sivas
Kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle 374 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 374 köy yolunda ekiplerin çalışması sürüyor.
Yol açma çalışmalarında, hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.