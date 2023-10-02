Yurdun doğusunda kuvvetli sağanak bekleniyor
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı illerde gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Elazığ, Muş, Bitlis, Ağrı, Van, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor.
Vatandaşların sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.