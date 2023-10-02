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Yurdun doğusunda kuvvetli sağanak bekleniyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı illerde gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sarp Özer  | 02.10.2023 - Güncelleme : 02.10.2023
Yurdun doğusunda kuvvetli sağanak bekleniyor

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Elazığ, Muş, Bitlis, Ağrı, Van, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor.

Vatandaşların sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerekiyor.

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