Dolar
27.50
Euro
28.81
Altın
1,825.73
ETH/USDT
1,656.30
BTC/USDT
27,468.00
BIST 100
8,490.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MKE Ankaragücü’nde teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu için Eryaman Satdyumu'nda imza töreni düzenleniyor
logo
Gündem

Yurdun doğu ve güneydoğusu için kuvvetli sağanak uyarısı

Yurdun doğu ve güneydoğusunda yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Merve Yıldızalp  | 03.10.2023 - Güncelleme : 03.10.2023
Yurdun doğu ve güneydoğusu için kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Ağrı, Bitlis, Van, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Mardin'in doğu kesimlerinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü yağış olacağı tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sultangazi'de hareket eden otomobilin el frenini çeken öğrenci kazayı önledi
Yurdun doğu ve güneydoğusu için kuvvetli sağanak uyarısı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya "geçmiş olsun" ziyaretleri
Malatya'da 253 bin 306 depremzedeye psikososyal destek verildi
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaklaşık 7,6 milyon liralık 15 kol saatine el konuldu

Benzer haberler

Yurdun doğu ve güneydoğusu için kuvvetli sağanak uyarısı

Yurdun doğu ve güneydoğusu için kuvvetli sağanak uyarısı

İç Anadolu'nun kuzeyi ve doğusunda yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor

Ankara ve Isparta için gök gürültülü sağanak uyarısı

Trakya ve İstanbul'un batı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı

Trakya ve İstanbul'un batı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet