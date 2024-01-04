Dolar
29.77
Euro
32.62
Altın
2,047.89
ETH/USDT
2,224.80
BTC/USDT
43,142.00
BIST 100
7,464.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Beeri mevkiinden yayındayız.
logo
Gündem

Yurdun doğu kesimleri için kuvvetli kar ve sağanak uyarısı

Türkiye'nin doğu kesimlerinde bu akşam saatlerinden itibaren kar yağışı ve sağanak bekleniyor.

Buğrahan Ayhan  | 04.01.2024 - Güncelleme : 04.01.2024
Yurdun doğu kesimleri için kuvvetli kar ve sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren Batman, Siirt ve Şırnak'ta kuvvetli yağmur ve sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kar yağışının ise akşam saatlerinden itibaren Van ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli, Hakkari'nin çevreleri, Van ve Bitlis'in yüksekleri ile Siirt ve Şırnak'ın doğusunda yer yer yoğun (20 cm ve üzeri kar yüksekliği) kar yağışı tahmin ediliyor.

Yağışların yarın gece saatlerine kadar süreceği öngörülüyor.

Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan kesimlerde buzlanma ve don olayı, karla kaplı yüksek ve dik yamaçlı kesimlerde çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'den kazandığı tazminatı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı
"Doğu Anadolu Kariyer Fuarı" sürüyor
Erdek Körfezi'nde "denizlerin doğal filtresi" genç pinalara rastlandı
İzmir'de katliamı canı pahasına engelleyen kahraman: Fethi Sekin
Savcılık, sosyal medyadaki "nefret söylemleri"yle ilgili davadaki tahliyelere itiraz etti

Benzer haberler

Yurdun doğu kesimleri için kuvvetli kar ve sağanak uyarısı

Yurdun doğu kesimleri için kuvvetli kar ve sağanak uyarısı

Tunceli ve Erzincan'da kar yağışı etkili oluyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak etkili oldu

Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar yağışı

Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar yağışı
Kars'ta kar ve tipi etkili oluyor

Kars'ta kar ve tipi etkili oluyor

Bodrum'da sağanak etkili oldu

Bodrum'da sağanak etkili oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet