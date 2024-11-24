Dolar
34.59
Euro
36.06
Altın
2,714.46
ETH/USDT
3,400.30
BTC/USDT
97,835.00
BIST 100
9,549.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Yurdun doğu bölgesindeki bazı iller için kar ve kuvvetli sağanak uyarısı

Yurdun doğu bölgesindeki bazı iller için kar ve kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Fatma Sevinç Çetin  | 24.11.2024 - Güncelleme : 24.11.2024
Yurdun doğu bölgesindeki bazı iller için kar ve kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, doğu bölgelerde görülecek yağışlar, bu akşam saatlerinden itibaren Bingöl, akşam saatlerinden sonra Erzurum, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleriyle Kars ve Ağrı'nın batı, Van'ın güney ve Artvin'in iç kesimlerinde kuvvetli olacak.

Karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması beklenen yağışlar Siirt ve Şırnak'ın batısında ise kuvvetli sağanak olarak görülecek.

Buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağışlar, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AFAD'dan yurdun büyük bölümü için meteorolojik uyarı
Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 9 terörist etkisiz hale getirildi
Nevşehir-Aksaray kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı
Kar yağışının etkili olduğu Düzce'de 36 köy yolu ulaşıma kapandı
Hatay'da sağanak etkili oldu

Benzer haberler

AFAD'dan yurdun büyük bölümü için meteorolojik uyarı

AFAD'dan yurdun büyük bölümü için meteorolojik uyarı

Kar yağışının etkili olduğu Düzce'de 36 köy yolu ulaşıma kapandı

Hatay'da sağanak etkili oldu

Antalya'da hortum ile sağanağın zarar verdiği sera ve evler görüntülendi

Antalya'da hortum ile sağanağın zarar verdiği sera ve evler görüntülendi
Anadolu Otoyolu Bolu kesimi Ankara yönü kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Anadolu Otoyolu Bolu kesimi Ankara yönü kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Yurdun doğu bölgesindeki bazı iller için kar ve kuvvetli sağanak uyarısı

Yurdun doğu bölgesindeki bazı iller için kar ve kuvvetli sağanak uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet