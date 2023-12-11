Yurdun birçok şehrinde vatandaşlar ABD'nin BMGK'de Gazze'de ateşkes tasarısını veto etmesine tepki gösterdi
TÜGVA üyeleri, yurdun birçok şehrinde yatsı namazının ardından bir araya gelerek ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etmesine tepki gösterdi.
Ankara
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de acilen insani ateşkes istenen karar tasarısını veto etmesine tepki gösterdi.
İzmir
İzmir'de yatsı namazının ardından Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen grup adına açıklama yapan TÜGVA İzmir Temsilcisi Yiğit Aslanata, İsrail tarafından yapılan soykırımın insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini, bütün dünyanın bu soykırıma şahit olduğunu söyledi.
İsrail tarafından 18 bin masum insanın katledildiğini belirten Aslanata, "Her ne kadar çok geç kalsa da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de bu çağrılara cevap vererek ateşkes ilan edilmesi için harekete geçmiştir. Ne yazık ki yapılan oylamada bütün üyeler oy birliği ile ateşkes yapılmasını talep ederken ABD’nin veto etmesi sebebiyle karar alınamamış, reddedilmiştir. ABD 13 Birleşmiş Milletler üyesi ülkeyi karşısına alarak İsrail’in katliamına ortak olduğunu tescillemiştir." dedi.
Ret kararının Amerikan halkının değil, iktidarda bulunan Siyonist Biden hükümetinin kararı olduğunu vurgulayan Aslanata, artık özgürlük, barış, insan hakları konusunda Amerika hükümetinin hiçbir iddiası ve samimiyetinin söz konusu olmadığını kaydetti.
Aslanata, şöyle devam etti:
"Artık Amerika, insanlığın gözünde özgürlük ve insan hakları ülkesi değil barbarlık, zulüm, ırkçılık ve katliam ülkesi olarak tanımlanacaktır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yeniden reforme edilmeli, bütün dünya milletlerinin karşısına alan Amerika bu katliama ortak olmanın bedelini ödemelidir. Daha iyi, daha adil bir dünya için bu ret kararını kınıyor, bütün dünya halklarını Amerika’ya karşı harekete geçmeye davet ediyoruz. Dünya Amerika'ya hükmeden siyonist zalimlerden elbette daha büyüktür. Müslümanlar muzaffer olacak, onurlu ve izzetli Gazze halkının dik duruşu, katil İsrail'in sonunu getirecektir. İşgal edilen Filistin topraklarındaki bu zulmün hesabı insanlık vicdanıyla birlikte hukuk önünde elbette sorulacaktır. Gazze kasapları uluslararası mahkemelerde eylemlerinin hesabını verecektir."
Aslanata, Gazzeli masum sivillerin yanında olacaklarını, suçlular cezalandırılana kadar her platformda girişimlerde bulunmaya devam edeceklerini ifade etti.
Açıklamaya TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Zafer Karamağara, TÜGVA Menemen İlçe Temsilcisi Erhan Öztürk ve vatandaşlar katıldı.
Denizli
Denizli'de da Hilal Camisi bahçesinde bir araya gelen vatandaşlar ABD'yi kınadı.
TÜGVA İl Temsilcisi Ali Durmuş, İsrail'in Gazze'de binlerce masum insanı katlettiğini belirterek, "Daha adil bir dünya mümkün ama Amerika ile değil, dünya beşten büyüktür. Gazze’deki kardeşlerimiz için yapılan ateşkes oylamasını veto eden siyonist ABD’yi kınıyoruz. Gazze’deki kardeşlerimiz özgür kalıncaya dek mücadeleye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.
Açıklamaya bazı sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.
TÜGVA üyeleri Aydın'da Yavuz Sultan Selim Camisi önünde, Uşak'ta Ulu Camisi önünde, Manisa'da ise Hatuniye Camisi'nin önünde bir araya gelerek ABD'yi kınadı.
Diyarbakır
Diyarbakır'da TÜGVA İl Temsilciliği öncülüğünde yatsı namazının ardından Selahaddin Eyyubi Camisi önünde bir araya gelen grup, ellerinde Filistin bayraklarıyla İsrail ve ABD'ye tepkilerini dile getirdi.
TÜGVA İl Temsilcisi Ömer Buğday, yaptığı açıklamada, ABD'nin BMGK'de Gazze'de insani nedenlerden dolayı acil ateşkes talep eden karar tasarısını veto etmesini kınadı.
İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımın insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini ifade eden Buğday, "Bütün dünya bu soykırıma şahit olmaktadır. Binlerce masum insan ibadethanelerin, okulların, hastanelerin bombalanması sonucu acımasızca öldürülmüştür. ABD, 13 BM üyesi ülkeyi karşısına alarak İsrail'in katliamına ortak olduğunu tescillemiştir. Böylece Amerika tarihine de İsrail barbarlığına ortak olmak bir kara leke olarak yazılmıştır." dedi.
Siirt
Siirt'te TÜGVA İl Temsilciliği öncülüğünde Halid Bin Velid Camisi önünde bir araya gelenler ABD'ye tepki gösterdi.
TÜGVA üyesi Agit Aybek, grup adına yaptığı açıklamada, "Daha iyi ve adil bir dünya için bu ret kararını kınıyoruz. Onurlu Gazze halkının dik duruşu, katil İsrail'in sonunu getirecektir. İşgal edilen Filistin topraklarındaki bu zulmün hesabı insanlık vicdanıyla hukuk önünde sorulacaktır." ifadelerini kullandı.
Şırnak
Şırnak'ta da Ulu Cami önünde bir araya gelen vatandaşlar, ABD'yi kınadı.
TÜGVA İl Temsilcisi Mesut Atille, İsrail'in Gazze'de binlerce masum insanı katlettiğini belirterek, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamada bütün üyeler oy birliğiyle ateşkes yapılmasını talep ederken ABD'nin veto etmesi sebebiyle karar alınamamış, reddedilmiştir." şeklinde konuştu.
Açıklamaya bazı sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.
Elazığ
Elazığ'da İzzetpaşa Camisi önünde toplanan grup, ABD'ye tepkilerini dile getirdi.
TÜGVA İl Temsilcisi Muhammed Sacid Ataş, yaptığı açıklamada, bütün insanlığı İsrail'in Gazze'deki soykırımına şahit olduğunu söyledi.
Ataş, "Bütün dünya milletlerini karşısına alan Amerika bu katliama ortak olmanın bedelini ödemelidir. Son nefesimize kadar Gazzeli masum sivillerin yanında olacak, suçlular cezalandırılana kadar her platformda girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.
Bingöl
Bingöl'de TÜGVA üyesi Muhammed Bayşu, Ulu Cami önünde toplanan grup adına yaptığı açıklamada, ABD'yi kınadıklarını belirtti.
Bayşu, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yeniden reforme edilmeli, bütün dünya milletlerini karşısına alan Amerika bu katliama ortak olmanın bedelini ödemelidir." ifadesini kullandı.
Grup, dua okunmasının ardından dağıldı.
Kars
Kars'ta yatsı namazının ardından Sultan Alpaslan Camisi'nin önünde bir araya gelen TÜGVA İl Temsilciliği üyeleri, ABD'yi protesto etti.
TÜGVA Kars Teşkilat Başkanı Emre Yeğin, yaptığı açıklamada, işgal edilen Filistin topraklarındaki zulmün hesabının hukuk önünde sorulması gerektiğini belirterek, "Bu ret kararı şüphesiz Amerika halkının değil iktidarda bulunan siyonist Biden hükümetinin bir kararıdır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yeniden reforme edilmeli, bütün dünya milletlerinin karşısına alan Amerika bu katliama ortak olmanın bedelini ödemelidir." diye konuştu.
Konuşmanın ardından dövizler taşıyan grup, slogan atarak dağıldı.
Ağrı
Ağrı’da Hacı Halis Ünsal Camisi önünde toplanan TÜGVA üyeleri, ABD'nin kararına tepki gösterdi.
Grup adına açıklama yapan Muhammet Hanifi Yerlikaya, İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırımın insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini ve bütün dünyanın bu soykırıma şahit olduğunu söyledi.
Son 68 günde İsrail tarafından 18 bin masum insanın katledildiğini dile getiren Yerlikaya, "7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere binlerce masum, ibadethanelerin, okulların, hastanelerin bombalanması sonucu acımasızca öldürülmüştür. Bu rakamlar bir matematik hesaplaması değil katledilen masum insanlardır." ifadelerini kullandı.
Ardahan
Ardahan'da vatandaşlar, Kura Nehri'nin kıyısındaki Serhat Ulu Camisi'nin önünde toplandı.
Filistin bayrakları ile caminin önüne gelenler, tekbir getirdi.
TÜGVA Ardahan Temsilcisi Osman Yıldız, Gazze'deki zulme artık "Dur" denilmesini istediklerini belirterek, Gazze'ye saldıranların hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini söyledi.
Erzincan
Erzincan'da Cami Kebir Camisi'nde bir araya gelen vakıf üyeleri ve vatandaşlar, tasarıyı veto eden ABD'ye tepki gösterdi.
Erzincan TÜGVA Teşkilat Koordinatörü Fatih Balkan, yaptığı konuşmada, "Daha iyi, daha adil bir dünya için bu ret kararını kınıyor, bütün dünya halklarını Amerika’ya karşı harekete geçmeye davet ediyoruz." dedi.
Iğdır
Iğdır'da TÜGVA, Memur-Sen, Cihannuma, Diyanet-Sen, 15 Temmuz Şehitleri Derneği üyeleri ile vatandaşlar, ABD'ye tepki için bir araya geldi.
Ulucami önünde düzenlenen programda konuşan TÜGVA İl Temsilcisi Cemalettin Cantepe, Filistin'de yapılanların hesabının sorulması gerektiğine dikkati çekerek, "Artık özgürlük, barış, insan hakları konusunda Amerika hükümetinin hiçbir iddiası ve samimiyeti söz konusu olamaz. Bu kararla dünyanın da 5'ten büyük olduğu açıkça görülmüştür. Artık Amerika, insanlığın gözünde özgürlük ve insan hakları ülkesi değil barbarlık, zulüm, ırkçılık ve katliam ülkesi olarak tanımlanacaktır." ifadelerini kullandı.
Van
Van'da, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri yatsı namazının ardından Hazreti Ömer Cami avlusunda bir araya geldi.
Burada grup adına açıklama yapan TÜGVA İl Temsilcisi Mehmet İsa Deniz, Gazze'de, İsrail tarafından yapılan soykırımın insanlık tarihine kara leke olarak geçtiğini söyledi.
İbadethanelerin, okulların ve hastanelerin bombalandığını belirten Deniz, "Son 68 günde İsrail tarafından 18 bin masun insan katledilmiştir. 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 855'i kadın olmak üzere binlerce insan şehit edilmiştir." dedi.
Savaş hukukunun ve evrensel insan haklarının alt üst edildiğini vurgulayan Deniz, şunları kaydetti:
"Dünya halkları bu soykırıma, bu katliama sessiz kalmamış tepkiler göstererek ülkelerin harekete geçmesi çağrısında bulunmuştur. Her ne kadar çok geç kalsa da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de bu çağrılara cevap vererek ateşkes ilan edilmesi için harekete geçmiştir. Ne yazık ki yapılan oylamada bütün üyeler oy birliği ile ateşkes yapılmasını talep ederken, ABD'nin veto etmesi sebebiyle karar alınamamış, reddedilmiştir."
Açıklamanın ardından Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, İsrail ve ABD karşıtı slogan attı, tekbir getirdi.
Hakkari
Hakkari'de TÜGVA İl Temsilciliği tarafından Ulu Cami önünde açıklama yapıldı.
Cami önünde bir araya gelen grup adına açıklama yapan İl Başkan Yardımcısı Ayhan Demir, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini belirtti.
Saldırılarda binlerce insanın şehit olduğunu aktaran Demir, şunları kaydetti:
"Bu veto kararı şüphesiz ABD halkının değil, iktidarda bulunan siyonist Biden hükümetinin bir kararıdır. Artık özgürlük, barış, insan hakları konusunda ABD hükümetinin hiçbir iddiası ve samimiyeti söz konusu olamaz. Bu kararla dünyanın da 5'ten büyük olduğu açıkça görülmüştür. Artık ABD, insanlığın gözünde özgürlük ve insan hakları ülkesi değil, barbarlık, zulüm, ırkçılık ve katliam ülkesi olarak tanımlanacaktır."
Demir, Gazze halkının dik duruşunun İsrail'in sonunu getireceğini ifade etti.
Açıklamaya bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de destek verdi.
Muş
Merkezdeki Çağlayan Camisi önünde bir araya gelen grup adına basın açıklaması yapan TÜGVA İl Başkan Yardımcısı Ömer Güresmer, savaş hukukunun, Gazze'de, evrensel insan haklarının alt üst edildiği saldırıların bir soykırım olduğunu kaydetti.
Dünya halklarının soykırıma sessiz kalmadığını, tepkiler göstererek ülkelerin harekete geçmesi için çağrıda bulunduğunu hatırlatan Güresmer, "Her ne kadar çok geç kalsa da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de bu çağrılara cevap vererek ateşkes ilan edilmesi için harekete geçmiştir. Ne yazık ki yapılan oylamada bütün üyeler oy birliği ile ateşkes yapılmasını talep ederken ABD'nin veto etmesi sebebiyle karar alınamamış, reddedilmiştir. ABD, 13 Birleşmiş Milletler üyesi ülkeyi karşısına alarak İsrail'in katliamına ortak olduğunu tescillemiştir."
Açıklamaya, TÜGVA Muş İl Temsilciliği üyeleri katıldı.
Bitlis
Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Çağlayan Camisi önünde bir araya gelen grup adına basın açıklamasını okuyan TÜGVA Bitlis İl Başkanı Ahmet Berkay Kuzucu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepi gösterdi.
ABD'nin, Birleşmiş Milletler üyesi 13 ülkeyi karşısına alarak İsrail'in katliamına ortak olduğunu tescillediğini belirten Kuzucu, "Daha iyi, daha adil bir dünya için veto kararını kınıyor, bütün dünya halklarını ABD'ye karşı harekete geçmeye davet ediyoruz. Dünya, ABD'ye hükmeden siyonist zalimlerden elbette daha büyüktür. Müslümanlar muzaffer olacak, onurlu ve izzetli Gazze halkının dik duruşu, katil İsrail'in sonunu getirecektir. İşgal edilen Filistin topraklarındaki bu zulmün hesabı, insanlık vicdanıyla birlikte hukuk önünde elbette sorulacaktır. Gazze kasapları uluslararası mahkemelerde eylemlerinin hesabını verecektir. Son nefesimize kadar Gazzeli masum sivillerin yanında olacak, suçlular cezalandırılana kadar her platformda girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Balıkesir
Merkez Zağnos Paşa Camisi bahçesinde toplanan TÜGVA Balıkesir İl Temsilciliği üyeleri ve vatandaşlar, ABD'nin ret kararını protesto etti.
TÜGVA Balıkesir İl Temsilcisi Ömer Faruk Çolak, grup adına basın açıklaması yaptı.
Basın açıklaması, okunan duanın ardından son buldu.
Bilecik
TÜGVA Bilecik İl Lise Koordinatörü Ufuk Akkuzu, Merkez Şerifpaşa Camisi önünde yaptığı basın açıklamasında, Gazze'de terör devleti İsrail tarafından yapılan soykırımın insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini, bütün dünyanın bu soykırıma şahit olduğunu anımsattı.
Akkuzu, yapılan oylamada bütün üyelerin oy birliğiyle ateşkes yapılmasını talep etmesine rağmen ABD'nin veto etmesi sebebiyle karar alınamadığını belirterek, "Bu ret kararı şüphesiz Amerikan halkının değil iktidarda bulunan siyonist Biden hükümetinin bir kararıdır. Artık özgürlük, barış, insan hakları konusunda Amerika hükümetinin hiçbir iddiası ve samimiyeti söz konusu olamaz. Bu kararla dünyanın da 5'ten büyük olduğu açıkça görülmüştür. Artık Amerika, insanlığın gözünde özgürlük ve insan hakları ülkesi değil barbarlık, zulüm, ırkçılık ve katliam ülkesi olarak tanımlanacaktır." dedi.
Yalova
Yalova'da yatsı namazının ardından Merkez Cami önünde toplanan TÜGVA üyeleri ve vatandaşlar, tekbirler getirerek ABD'nin Gazze'de acilen insani ateşkes istenen karar tasarısını veto etmesini protesto etti.
Grup adına açıklamayı okuyan TÜGVA İl Temsilcisi Bilal Naser, son 68 günde İsrail tarafından 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere 18 bin masum insanın katledildiğini aktardı.
BMGK'de yapılan oylamada bütün üyelerin oy birliğiyle ateşkes talep ettiğini ancak ABD'nin veto etmesi sebebiyle karar alınamadığını hatırlatan Naser, "BMGK yeniden reforme edilmeli, bütün dünya milletlerini karşısına alan Amerika bu katliama ortak olmanın bedelini ödemelidir. Daha iyi daha adil bir dünya için bu ret kararını kınıyor, bütün dünya halklarını Amerika'ya karşı harekete geçmeye davet ediyoruz." dedi.
Kütahya
Merkez Laleli Camisi önünde toplanan TÜGVA Kütahya İl Temsilciliği üyeleri ve vatandaşlar, ABD ve İsrail aleyhine slogan attı.
TÜGVA Kütahya İl Temsilcisi Saidi Furkan Coşgun, burada yaptığı açıklamada, İsrail tarafından Gazze'de yapılan soykırımın insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini belirtti.
Birleşmiş Milletler'in her ne kadar geç kalsa da ateşkes ilan edilmesi için harekete geçtiğini, ancak ABD’nin veto etmesi sebebiyle kararın alınamadığını hatırlatan Coşgun, "Artık Amerika, insanlığın gözünde özgürlük ve insan hakları ülkesi değil barbarlık, zulüm, ırkçılık ve katliam ülkesi olarak tanımlanacaktır." dedi.
Coşgun, bütün dünya halklarını Amerika'ya karşı harekete geçmeye davet ettiklerini sözlerine ekledi.
Çanakkale
Dumlupınar Camisi önünde yatsı namazının ardından toplanan TÜGVA Çanakkale İl Temsilciliği üyeleri ve vatandaşlar, slogan atarak ret kararına tepki gösterdi.
Grup adına basın açıklaması yapan TÜGVA Çanakkale İl Temsilciliği Lise Koordinatörü Davut Yeşil, ret kararını kınadıklarını ve bütün dünya halklarını Amerika'ya karşı harekete geçmeye davet ettiklerini söyledi.
İsrail'in uluslararası mahkemelerde Gazze'deki eylemlerin hesabını vereceğini dile getiren Yeşil, "Son nefesimize kadar Gazzeli masum sivillerin yanında olacak, suçlular cezalandırılana kadar her platformda girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz." dedi.
Samsun
TÜGVA Samsun üyeleri ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla yatsı namazı sonrası Büyük Cami avlusunda toplandı.
Grup adına açıklama yapan TÜGVA Samsun İl Temsilcisi Serhat Erail, savaş hukukunun ve evrensel insan haklarının alt üst edildiği bu saldırıların soykırım olduğunu vurguladı. Erail, şunları kaydetti:
"Dünya halkları bu soykırıma, bu katliama sessiz kalmamış tepkiler göstererek ülkelerin harekete geçmesi çağrısında bulunmuştur. Her ne kadar çok geç kalsa da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de bu çağrılara cevap vererek ateşkes ilan edilmesi için harekete geçmiştir. Ne yazık ki yapılan oylamada bütün üyeler oy birliği ile ateşkes yapılmasını talep ederken ABD'nin veto etmesi sebebiyle karar alınamamış, reddedilmiştir. "
Erail, Gazze kasaplarının uluslararası mahkemelerde eylemlerinin hesabını vereceğini vurguladı.
Kastamonu
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kastamonu Temsilciği, üyeleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Nasrullah Meydanı'nda bir araya geldi.
TÜGVA İl Temsilcisi Selim Önen, burada yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ateşkes ilan edilmesi için harekete geçtiğini ancak ABD'nin veto etmesi sebebiyle karar alınmadığını hatırlatarak, "Amerika tarihine İsrail barbarlığına ortak olmak, bir kara leke olarak yazılmıştır. Bu ret kararı şüphesiz Amerikan halkının değil, iktidarda bulunan siyonist Biden hükümetinin bir kararıdır." diye konuştu.
Kararı kınadıklarının altını çizen Önen, "Bütün dünya halklarını Amerika'ya karşı harekete geçmeye davet ediyoruz. Son nefesimize kadar Gazzeli masum sivillerin yanında olacak, suçlular cezalandırılana kadar her platformda girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz." dedi.
Açıklamanın ardından dua edildi.
Sinop
Sinop'ta yatsı namazı sonrası Alaaddin Cami önünde toplanan TÜGVA Sinop üyeleri ve bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileri Gazze'de "insani ateşkes" önerisini reddeden ABD'ye tepki gösterdi.
Grup adına açıklama yapan TÜGVA Sinop Üniversitesi Koordinatörü Furkan Çetin, Gazze'de terör devleti İsrail tarafından yapılan soykırımın insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini söyledi.
Çetin, "Artık özgürlük, barış, insan hakları konusunda Amerika hükümetinin hiçbir iddiası ve samimiyeti söz konusu olamaz. Bu kararla dünyanın da 5'ten büyük olduğu açıkça görülmüştür." dedi.
Açıklama sonrası Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.
Çorum
İmam Hatip Tatbikat Camisi'nde toplanan TÜGVA Çorum üyeleri, ABD'ye tepki gösterdi.
Çorum TÜGVA Teşkilat Koordinatörü Ali Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin 13 Birleşmiş Milletler üyesi ülkeyi karşısına alarak İsrail'in katliamına ortak olduğunu tescillediğini söyledi.
Artık özgürlük, barış, insan hakları konularında Amerika hükümetinin hiçbir iddiasının olamayacağını belirten Doğan, "Artık Amerika, insanlığın gözünde özgürlük ve insan hakları ülkesi değil barbarlık, zulüm, ırkçılık ve katliam ülkesi olarak tanımlanacaktır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yeniden reforme edilmeli, bütün dünya milletlerini karşısına alan Amerika bu katliama ortak olmanın bedelini ödemelidir. " dedi.
Aksaray
TÜGVA Aksaray Temsilciliğince düzenlenen protesto kapsamında vatandaşlar, yatsı namazı sonrası Ulu Camii önünde toplandı.
Türk ve Filistin bayrakları ile Gazze saldırılarına tepki gösteren grup, İsrail aleyhine slogan attı, tekbir getirdi.
Basın açıklaması yapan TÜGVA Aksaray Teşkilat Koordinatörü Mehmet Garip Bayol, Amerika Birleşik Devletleri'nin 13 Birleşmiş Milletler üyesi ülkeyi karşısına alarak İsrail'in katliamına ortak olduğunu tescillediğini söyledi.
Bayol, İsrail barbarlığına ortak olmanın Amerika tarihine kara bir leke olarak yazıldığını belirterek, "Ret kararı, şüphesiz Amerikan halkının değil iktidarda bulunan siyonist Biden hükümetinin bir kararıdır. Artık özgürlük, barış, insan hakları konusunda Amerikan hükümetinin hiçbir iddiası ve samimiyeti söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.
Karaman
Türkiye Gençlik Vakfı üyeleri, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelerek kararın veto edilmesine tepki gösterdi.
Şube Başkanı Fatih Demirel, son 68 günde İsrail tarafından 18 bin masum insan katledildiğini söyledi.
7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885’i kadın olmak üzere binlerce masumun ibadethanelerin, okulların, hastanelerin bombalanması sonucu şehit edildiğini belirten Demirel, şunları kaydetti:
"Dünya halkları bu soykırıma, bu katliama sessiz kalmamış, tepki göstererek ülkelerin harekete geçmesi çağrısında bulunmuştur. Her ne kadar çok geç kalsa da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de bu çağrılara cevap vererek ateşkes ilan edilmesi için harekete geçmiştir. Ne yazık ki yapılan oylamada bütün üyeler oy birliği ile ateşkes yapılmasını talep ederken ABD'nin veto etmesi sebebiyle karar alınamamış, reddedilmiştir. ABD, 13 Birleşmiş Milletler üyesi ülkeyi karşısına alarak İsrail’in katliamına ortak olduğunu tescillemiştir."
Afyonkarahisar
Türkiye Gençlik Vakfı Afyonkarahisar Temsilciliğince düzenlenen protesto kapsamında vatandaşlar, yatsı namazı sonrası İmaret Camisi önünde toplandı.
Türk ve Filistin bayrakları ile Gazze saldırılarına tepki gösteren grup, İsrail aleyhine sloganlar attı.
Basın açıklaması yapan Türkiye Gençlik Vakfı Afyonkarahisar İl Temsilcisi Ramazan Sami Çınar, Gazze'de terör devleti İsrail tarafından gerçekleştirilen soykırımın insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini, bütün dünyanın bu soykırıma şahit olduğunu söyledi.
ABD'nin 13 Birleşmiş Milletler üyesi ülkeyi karşısına alarak İsrail'in katliamına ortak olduğunu tescillediğini kaydeden Çınar, "Böylece Amerika tarihine de İsrail barbarlığına ortak olmak bir kara leke olarak yazılmıştır. Bu ret kararı şüphesiz Amerikan halkının değil iktidarda bulunan siyonist Biden hükümetinin bir kararıdır. Artık özgürlük, barış, insan hakları konusunda Amerika hükümetinin hiçbir iddiası ve samimiyeti söz konusu olamaz." diye konuştu.
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