Dolar
32.96
Euro
35.84
Altın
2,377.19
ETH/USDT
3,242.20
BTC/USDT
67,431.00
BIST 100
10,923.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Yurdun bazı kesimleri için sağanak ve fırtına uyarısı

Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in batısında ise fırtına etkili olacak.

Oğuzhan Sarı  | 26.07.2024 - Güncelleme : 26.07.2024
Yurdun bazı kesimleri için sağanak ve fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orta Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden itibaren Samsun ve Ordu çevrelerinde etkisini artırarak yerel kuvvetli, Samsun'un merkez ve doğu ilçeleri ile Ordu'nun batısında ise kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacak.

Kuvvetli yağışların, pazar sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda ise yarın beklenen gök gürültülü sağanak, öğle saatlerinden itibaren Erzurum'un kuzeyi ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak.

Denizlerde fırtına uyarısı

Doğu Karadeniz'in batısında (Sinop-Samsun) rüzgar, yarın sabahtan itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtınanın pazar sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenirken, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ'da otluk alandan geri dönüşüm tesisine sıçrayan yangına müdahale ediliyor
Türk Hava Kuvvetlerinden Kıbrıs adasının güneyinde eğitim uçuşu
İzmir Dikili'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Türkiye'de sıcaklıkların yarından itibaren düşmesi bekleniyor
"Yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığına ilişkin yeni iddianame hazırlandı

Benzer haberler

Yurdun bazı kesimleri için sağanak ve fırtına uyarısı

Yurdun bazı kesimleri için sağanak ve fırtına uyarısı

Antalya'da sağanak ve fırtına hasara yol açtı

Ege Denizi'nin güneyi için fırtına uyarısı

Antalya'da sağanak ve fırtına etkili oluyor

Antalya'da sağanak ve fırtına etkili oluyor
Ankara, İstanbul ve bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara, İstanbul ve bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısı
Edirne'de gök gürültülü sağanak bekleniyor

Edirne'de gök gürültülü sağanak bekleniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet