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Yurdun bazı kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Balıkesir, Bursa, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Abdullah Sarica  | 12.07.2024 - Güncelleme : 12.07.2024
Yurdun bazı kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yağışlar, gelecek 3 saatlik periyotta Balıkesir'in güney ve doğusu, Bursa'nın güneyi, Adana'nın doğusu, Kahramanmaraş'ın güneybatısı, Kütahya, Eskişehir ve Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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