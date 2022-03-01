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Yurdun bazı bölgelerinde yoğun kar ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı kesimlerinde yoğun kar yağışı ve fırtına beklendiğini duyurdu.

Sefa Şahin   | 01.03.2022
Yurdun bazı bölgelerinde yoğun kar ve fırtına bekleniyor

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu'da bu akşam saatlerinden itibaren başlayacak kar yağışının Erzincan, Tunceli, Bingöl, Hakkari çevreleri ile Muş ve Bitlis'in güneyi, Siirt ve Şırnak'ın doğusu, Van'ın güneyinde etkisini artırarak yoğun kar yağışı şeklinde olacağı ve 4 Mart Cuma saat 18.00'e kadar süreceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu için kar yağışı uyarısı

Ankara'nın güney ve doğusu, Kırıkkale, Kırşehir'in kuzeyi, Çankırı'nın güneyi ve Çorum çevrelerinde yarın akşam saatlerinden itibaren beklenen yoğun kar yağışının 3 Mart Perşembe öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Burdur, Isparta, Afyonkarahisar çevreleri ile Konya'nın kuzey ve batısında yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı öngörülüyor. Yağışın 3 Mart Perşembe saat 08.00'e kadar süreceği tahmin ediliyor.

Muğla ve Denizli çevresinde kuvvetli yağış

Muğla ve Denizli çevrelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren sağanağın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 300 metre üzeri rakımlarda kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı tahmininde bulunulurken, yağışların 3 Mart Perşembe saat 03.00'e kadar süreceği öngörülüyor.

Akdeniz'in iç kesimi ile İç Anadolu'nun güneydoğusunda fırtına

Yarın öğleden sonra Antalya'nın iç kesimlerinde, zamanla Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ile Karaman, Sivas ve Niğde çevreleri ve Kayseri'nin güneyinde, güney yönlerden fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın 3 Mart Perşembe saat 11.00'e kadar devam etmesi bekleniyor.

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