Yurdun bazı bölgelerinde sağanak etkili oldu
Denizli, Kütahya ve Çorum'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Denizli'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Akşam üzeri aniden bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağmura hazırlıksız yakalanan araç sürücüleri su biriken yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı ağaçlar yola devrildi ve hasarlı kazalar meydana geldi.
Özellikle Kınıklı, Bağbaşı, Asmalıevler, Kayıhan ve Kıbırşehitleri mahallelerinde belediye ekipleri su birikintilerini tahliye etmeye çalıştı.
Caddede bazı iş yerlerinin önündeki ürünler sağanaktan zarar gördü.
YSE alt geçidindeki su birikintisi nedeniyle trafik akışı durma noktasına geldi.
Trafik ekipleri sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi.
Çorum'un Ortaköy ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu
Çorum'un Ortaköy ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle derelerin debisi yükseldi.
İlçede ikindi saatlerinde başlayan sağanak, şiddetini artırdı.
Yaklaşık 2 saat etkili olan yağışın ardından Sülemiş Deresi'nin debisi yükseldi.
Dere yatağından taşan sel suları, çevredeki bazı tarım arazilerine doldu.
Yoğun yağış nedeniyle ayrıca Aşdağul beldesinde bazı yollar da sel sularının taşıdığı çakıl taşlarıyla kaplandı.
Kütahya'da dolu ve sağanak etkili oldu
Kütahya'da dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
İl merkezinde yaklaşık 1 saat süren dolu ve sağanak, bazı binaların ve iş yerlerinin zemin katlarında su baskınlarına yol açtı.
Su birikintileri, şehir içi ve şehirler arası kara yollarında trafikte aksamalarına neden oldu. Ertuğrul Gazi ve Azerbaycan alt geçitlerinde sel suları nedeniyle ulaşım bir süre sağlanamadı. Su birikintilerinden geçmeye çalışan bazı araçlar, arızalanarak yolda kaldı.
Trafik ekipleri, sel nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolunda, Kütahya Belediyesi ekipleri ise su birikintisi olan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.