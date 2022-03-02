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Yurdun bazı bölgelerinde kuvvetli kar, sağanak ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı kesimlerinde kuvvetli kar yağışı, sağanak ve fırtına beklendiğini duyurdu.

Fırat Taşdemir   | 02.03.2022
Yurdun bazı bölgelerinde kuvvetli kar, sağanak ve fırtına bekleniyor

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, İç Anadolu'nun doğusu (Nevşehir, Niğde, Kayseri, Yozgat, Sivas) ile Orta Karadeniz'in yüksek kesimlerinde (Tokat, Amasya, Samsun, Ordu ve Giresun) kuvvetli kar yağışının beklendiği belirtildi.

Batı Karadeniz'de bu gece saatlerinden sonra etkisini artırması beklenen kar yağışlarının cuma günü ilk saatlere kadar Bolu, Kastamonu, Karabük ile Zonguldak, Bartın, Düzce ve Sinop illerinin 200 metre üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli (10-20 cm) olacağı ifade edildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak uyarısı

Bugün akşam saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde etkisini artırması beklenen sağanak yağışların Adıyaman çevreleri ile Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman ve Siirt illerinin kuzey kesimlerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2/12 saat) olacağı uyarısı yapıldı.

Yağışların yarın 1500 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar olarak başlayacağı, zamanla kar yağışının 1000 metre üzeri yerlerde de etkili olacağının tahmin edildiği bildirildi.

Bazı bölgeler rüzgar ve fırtınadan etkilenecek

Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınanın (50-70, yüksek kesimlerde 80 km/saat) beklendiği aktarıldı.

Orta ve Doğu Karadeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği, fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği kaydedildi.

Açıklamada, ilgili bölgelerde yaşayanların ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, buzlanma, don, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması yüksek kesimlerde tipi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

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