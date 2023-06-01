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Yurdun batı kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Yurdun batı kesimlerinde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İsa Toprak  | 01.06.2023 - Güncelleme : 01.06.2023
Yurdun batı kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurdun batı kesimlerinde yarın beklenen yağışların, Ege Bölgesi, Eskişehir, Ankara, Antalya'nın batı kesimleri ile Burdur'da yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


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Yurdun batı kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor

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