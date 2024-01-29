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Yurdun batı kesimleri ve Doğu Akdeniz'de fırtına uyarısı

Yurdun batı kesimleri ile Doğu Akdeniz'de kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Neriman Senanur Torun  | 29.01.2024 - Güncelleme : 29.01.2024
Yurdun batı kesimleri ve Doğu Akdeniz'de fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın rüzgar, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batısında, İzmir'in kuzey ve batı kesimlerinde kuzeyden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esecek.

Doğu Akdeniz'de ise yarından itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor. Fırtına, çarşamba akşamı bölgenin doğusunda, perşembe öğle saatlerinden itibaren de genelinde etkisini kaybedecek.

Ağaç, direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Yurdun batı kesimleri ve Doğu Akdeniz'de fırtına uyarısı
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