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Yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan biri terörist 6 kişi yakalandı

Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan biri PKK/YPG'li terörist 6 kişi yakalandı.

Sarp Özer  | 05.12.2023 - Güncelleme : 05.12.2023
Yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan biri terörist 6 kişi yakalandı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yasa dışı geçişle mücadelenin devam ettiği bildirildi.

Suriye sınırından yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan 6 kişinin yakalandığı belirtilen açıklamada, yakalananlardan birinin PKK/YPG/KCK üyesi terörist olduğunun belirlendiği aktarıldı.

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Yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan biri terörist 6 kişi yakalandı
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