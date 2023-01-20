Yunus Emre Enstitüsü, Lübnanlı Türkoloji mezunlarını bir araya getirdi
Lübnanlı Türkoloji mezunları Beyrut Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.
Beyrut
Yunus Emre Enstitüsü Eğitim Dairesi Başkanı Türkolog Prof. Dr. Yavuz Kartallıoğlu, Lübnan Üniversitesi Türkoloji Bölümü Başkanı Savsan Ağa Kassab, YEE Beyrut Müdürü Duygu İtani ve çok sayıda mezunun katıldığı programda mezunlara Türkçe kitap, Türk bayrağı, kalem ve defter gibi hediyeler dağıtıldı.
Tecrübelerini ve Türkçe öğrenme serüvenlerini birbirleriyle paylaşan öğrenciler, eski sınıf arkadaşları ve hocalarıyla hasret giderdi.
Kartallıoğlu da programda YEE'nin faaliyetleri ve Türkiye'deki eğitim imkanları hakkında bilgi verdi.
Lübnan Arap Üniversitesi bünyesinde 2017 yılında kurulan Türkoloji Bölümünden mezun olan yaklaşık 30 kişi bulunuyor. Bölümden mezun olabilmek için üç yıl eğitime devam etmek gerekiyor.