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Yunus Emre Enstitüsü, çocuklar için hazırladığı "Tanışkan Projesi'ni tanıttı

Yunus Emre Enstitüsü tarafından çocukların yapay zeka ve NFT gibi çağdaş teknolojileri kullanarak sanat eserleri üretebilmesi amacıyla hayata geçirdiği "Tanışkan Projesi"nin lansmanı yapıldı.

Büşra Çoban   | 26.11.2022
Yunus Emre Enstitüsü, çocuklar için hazırladığı "Tanışkan Projesi'ni tanıttı Fotoğraf: Büşra Çoban / AA

İstanbul

Enstitünün Eminönü'ndeki hizmet binasında düzenlenen etkinliğe, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, enstitü uzmanları, teknoloji meraklısı çocuklar ve aileleri katıldı.

Burada projeye ilişkin açıklama yapan Ateş, temel amaçlarının yapay zekayı ve teknolojiyi kullanarak Yunus'un bütün dünyaya getirdiği evrensel mesajlarla çocukların eserler oluşturması olduğunu söyledi.

Dünya çapında çocukların ürettikleri bu düşüncelerin sanata yansımasını ortak bir sergi ile bütün dünyada paylaşmayı hedeflediklerini anlatan Ateş, "Yapay zeka ile çocuklar bu dönemin dilini kullanarak sanat eseri üretmek durumundalar. Onun için biz de daha küçük yaşlarda buna katkıda bulunmak için ortak bir proje gerçekleştiriyoruz." dedi.

Tanışkan Projesi'nin sahibi eğitmen Bager Akbay, "Yapay zekanın bizi yönettiği bir dünya değil, bizim yapay zekayı kullanarak daha güzel bir dünya görmemiz lazım. Yapay zeka ile biz tanışalım, yapay zeka ile uğraşan gençler birbirleriyle tanışsın, beraber yapay zekanın geleceği hakkında bir şeyler söyleyebilsinler. Bugün çocuklar yapay zekaya resimler yaptıracaklar. Çocuklar burada yapay zeka ile iletişim kurmayı öğrenecekler ki ileride yönetmeyi öğrenebilsinler." diye konuştu.

Programa katılan çocuklardan 12 yaşındaki Muhsin Yıldız, yapay zekanın nasıl çalışacağını bildiğini anlatarak, "Onun nasıl kodlanacağını öğrenmek için projeye katıldım. Aldığım eğitimlerle ileride yapay zeka kullanarak bir uygulama oluşturmak istiyorum. Projeyi çok sevdim. Ben bugün yapay zeka kullanarak çok sevdiğim oyun programlarının karakter kostümlerini oluşturacağım. " ifadelerini kullandı.

Atölyede verilen eğitimin ardından programa katılan çocuklar, yapay zeka kullanarak kendileri için çeşitli hediyeler hazırladı.

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