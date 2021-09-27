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Yunanistan'ın Girit Adası'nda deprem

Yunanistan'ın Girit Adası'nın Arvis bölgesinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeşim Sert Karaaslan, Tevfik Durul, Derya Gülnaz Özcan   | 27.09.2021
Yunanistan'ın Girit Adası'nda deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.17'de Ege Denizi açıklarında 5,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin merkez üssünün, 9,62 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Merkez üssü Girit Adası

Atina Jeodinamik Enstitüsünden yapılan açıklamada ise, merkez üssü Girit'in güneyindeki Arvis bölgesi olan 5,8 büyüklüğündeki depremin tüm adada hissedildiği aktarıldı.

Sarsıntıda can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi ise söz konusu depremin büyüklüğünü 6,5 olarak duyurdu.

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