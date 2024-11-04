Yunanistan'ın denize bıraktığı bottaki düzensiz göçmenleri Türkiye kurtardı
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan sahil güvenliğinin Sisam Adası açıklarında denize bıraktığı bottaki düzensiz göçmenlerin kurtarıldığını bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait insansız hava aracı (İHA) ile 1 Kasım'da icra edilen keşif ve gözetleme faaliyetleri sırasında, bir Yunan botunun Sisam Adası'nın doğusuna düzensiz göçmenleri 2 can salıyla denize bıraktığının tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, düzensiz göçmenlerin, bölgeye intikal eden sahil güvenlik botu tarafından kurtarıldığı kaydedildi.
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Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile 1 Kasım 2024 tarihinde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyetleri esnasında, bir Yunan botunun Sisam Adası doğusuna düzensiz göçmenleri iki adet can salına indirip denize bıraktığı tespit edildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 4, 2024
Düzensiz göçmenler, bölgeye intikal eden Sahil… pic.twitter.com/v9oQBhoMiZ