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Yunanistan'ın denize bıraktığı bottaki düzensiz göçmenleri Türkiye kurtardı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan sahil güvenliğinin Sisam Adası açıklarında denize bıraktığı bottaki düzensiz göçmenlerin kurtarıldığını bildirdi.

İsmet Karakaş  | 04.11.2024 - Güncelleme : 04.11.2024
Yunanistan'ın denize bıraktığı bottaki düzensiz göçmenleri Türkiye kurtardı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait insansız hava aracı (İHA) ile 1 Kasım'da icra edilen keşif ve gözetleme faaliyetleri sırasında, bir Yunan botunun Sisam Adası'nın doğusuna düzensiz göçmenleri 2 can salıyla denize bıraktığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, düzensiz göçmenlerin, bölgeye intikal eden sahil güvenlik botu tarafından kurtarıldığı kaydedildi.

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