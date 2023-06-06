Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla gönderilmeye çalışılan 6'sı FETÖ mensubu 29 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla gönderilmeye çalışılan 6'sı FETÖ mensubu 29 kişinin yakalandığını bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, hudutlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin sürdüğü belirtildi.
Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla gönderilmeye çalışılan 29 kişinin yakalandığı kaydedilen açıklamada, "Yakalananlardan 2'sinin polislikten, 2'sinin öğretmenlikten ihraç edilen, birinin serbest meslek mensubu ve bir diğerinin de satış elemanı olduğu belirlenen FETÖ terör örgütü mensupları olduğu tespit edildi." ifadelerine yer verildi.
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Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 6, 2023
Hudut Kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 29 kişiyi yakaladı.
Yakalananlardan 2’sinin polislikten, 2’sinin öğretmenlikten ihraç edilen, 1’inin serbest meslek mensubu ve bir diğerinin… pic.twitter.com/ar0b1JvZW9