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Yunanistan'da vefat eden Türk işçi, 40 gün sonra memleketi Balıkesir'de defnedildi

Balıkesir'in Havran ilçesinden işçi olarak çalışmak için gittiği Yunanistan'da karıştığı kavgada öldürülen 29 yaşındaki Anıl Özgün'ün cenazesi, 40 gün sonra memleketinde defnedildi.

Hakan Firik   | 17.11.2022
Yunanistan'da vefat eden Türk işçi, 40 gün sonra memleketi Balıkesir'de defnedildi Fotoğraf: Hakan Firik/AA

Balıkesir

Yunanistan'daki ölümünden 40 gün sonra kargo uçağıyla Atina'dan İstanbul'a getirilen Anıl Özgün'ün cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak memleketi Balıkesir'in Havran ilçesine getirildi.

Özgün'ün naaşı, Eybak Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Havran Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Maktulün ağabeyi Murat Özgün, cenazenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşinin cenazesinin Yunanistan makamlarınca morg ücreti alınmadan kendilerine teslim edilmediğini belirterek, 40 gün süren mücadelenin ardından cenazelerini teslim alabildiklerini söyledi.

Kardeşinin Yunanistan'a işçi olarak çalışmak için gittiğini anlatan Özgün, şöyle konuştu:

"Orada çalıştığı yerde talihsiz bir olay oldu. Kardeşim, kavgada vefat etti. Yanında çalışan arkadaşları bize haber verdi. 40 gün gibi bir zaman geçti. 40 günlük mücadeleyle kardeşimi buraya, kendi vatanımıza, kendi toprağımıza getirdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve cenazenin Yunanistan'dan ülkemize getirilmesini sağlayan Balıkesir milletvekillerine teşekkür ediyorum. Önce Allah, sonra Cumhurbaşkanımız ve değerli büyüklerimiz en azından bizim acımızı azaltmak için cenazemizin Türkiye'ye dönmesini sağladı. Hepsinden Allah razı olsun."

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