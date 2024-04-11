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Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i PKK/KCK terör örgütü mensubu 9 kişinin yakalandığını bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 11.04.2024 - Güncelleme : 11.04.2024
Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hudutların güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelenin sürdüğü belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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