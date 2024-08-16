Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubunun yakalandığını bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs, Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.
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Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 16, 2024
Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs, Edirne’de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.… pic.twitter.com/yIAsGfFqsU