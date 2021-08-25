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Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11'i FETÖ mensubu 17 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11'i FETÖ mensubu 17 kişinin yakalandığını bildirdi.

Aybüke İnal Kamacı   | 25.08.2021
Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11'i FETÖ mensubu 17 kişi yakalandı

Ankara

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 11'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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