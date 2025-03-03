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Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı terörist Edirne'de yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi, Edirne'de gözaltına alındı.

Hakan Mehmet Şahin  | 03.03.2025 - Güncelleme : 03.03.2025
Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı terörist Edirne'de yakalandı

Edirne

Güvenlik güçleri, askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlenen M.L'yi, Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakaladı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan M.L'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı terörist Edirne'de yakalandı

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