Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9'u FETÖ mensubu 11 kişi Edirne'de yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 9'u Fethullahçı Terör Örgütü mensubu 11 kişinin Edirne'de yakalandığını bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Edirne'de görev yapan "hudut kartalları", Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladı.
Yapılan incelemede, yakalanan kişilerden 9'unun FETÖ mensubu olduğu belirlendi.
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Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 9’unun FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/VnbFhmS2DF— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 10, 2021