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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı

Edirne'de güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisini sınırda yakaladı.

Hakan Mehmet Şahin   | 09.08.2021
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı

Edirne

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Enez ilçesi 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan E.Y, A.S, T.T ve F.T'yi gözaltına aldı.

Araştırmada bu kişilerin FETÖ şüphelisi oldukları tespit edildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.


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